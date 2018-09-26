Андрея Рыжего из "Иванушек" признали за сына Орбакайте и внука Пугачевой
26 сентября 2018, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Аполлонова приняли за сына певицы Кристины Орбакайте и внука Примадонны Аллы Пугачевой. Видео, как бабушка в храме подходит к артисту, которого из-за цвета волос называют Андрей Рыжий, и, заглядывая к нему в лицо с почтением спросила: "Вы сын Орбакайте?", певец выложил в сеть.
Этот случай произошел в Астане. Бабушка подошла к Андрею Григорьеву-Аполлонову и задала вопрос и родстве со звездным семейством в Свято-Успенском кафедральном соборе. Вероятно, прихожанка приняла Андрея за Никиту Преснякова.
48-летнему Рыжему Иванушке прямо-таки комплимент. Сколько лет ему, а сколько - сыну Кристины Орбакайте и внуку Аллы Борисовны.
"Бабуля сделала мой день!" - подписал видео певец. "А бабуля все равно прелесть! Даже в своём заблуждении мила. А глаза какие у неё добрые!" - заметили в комментариях.
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Это же видео опубликовал в своем Инстаграм муж Пугачевой Максим Галкин. И тоже последовали добрые комментарии: "Андрей бесподобен ! Сколько же в нем молодости, доброты, юмора, достоинства и таланта !!!! Женщина излучает свет ..."
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