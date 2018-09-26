Ксения Бородина рассказала о проблемах в общении с супругом

Популярная ведущая и теледива Ксения Бородина пожаловалась на проблемы в общении с мужем, известным бизнесменом Курбаном Омаровым. По ее словам, супруги практически перестали видеться.

Своими печалями Ксения поделилась с подписчиками ее странички в Instagram. Телеведущая посетовала, что редко видит своего супруга, а разговаривать по телефону муж Ксении не любит.

Она призналась, что очень скучает по мужу. Потому что, в основном, их общение происходит по телефону, к которому она приучила Омарова, хотя он "это дело ненавидит".

В связи с сильной занятостью семейная пара стала очень мало времени проводить вместе. Ксюша рассказала, как встречается с мужем дома: по ночам, засыпая вместе под фильм, или утром за завтраком.

"Вот она, бытовуха. Переезд. Хорошо, хоть иногда удается выбраться куда-то вдвоем, где есть только мы. А у вас как?", - поинтересовалась звезда у своих фолловеров.



