Ксения Бородина рассказала о проблемах в общении с супругом
26 сентября 2018, 15:20 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная ведущая и теледива Ксения Бородина пожаловалась на проблемы в общении с мужем, известным бизнесменом Курбаном Омаровым. По ее словам, супруги практически перестали видеться.
Своими печалями Ксения поделилась с подписчиками ее странички в Instagram. Телеведущая посетовала, что редко видит своего супруга, а разговаривать по телефону муж Ксении не любит.
Она призналась, что очень скучает по мужу. Потому что, в основном, их общение происходит по телефону, к которому она приучила Омарова, хотя он "это дело ненавидит".
В связи с сильной занятостью семейная пара стала очень мало времени проводить вместе. Ксюша рассказала, как встречается с мужем дома: по ночам, засыпая вместе под фильм, или утром за завтраком.
"Вот она, бытовуха. Переезд. Хорошо, хоть иногда удается выбраться куда-то вдвоем, где есть только мы. А у вас как?", - поинтересовалась звезда у своих фолловеров.
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Скучаю по мужу???? нет он не уехал никуда, просто мы почти не видимся, потому что оба в делах ???????? мы больше на телефоне, хоть приучила его болтать со мной иногда, он это дело ненавидит))) а так ночами встречаемся дома или утром за завтраком ???? успеваем включить фильм и засыпаем под него))) вот она бытовуха???? переезд ???? хорошо, хоть иногда удаётся выбраться куда-то вдвоём, где есть только мы ???? а у вас как?)
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