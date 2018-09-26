История с Серовым и эскортницей Дарьей выдумка Малахова, певцу заплатили 3 млн.

История отношений певца Александра Серова и экс-участницы скандальной телестройки Дарьи Друзьяк не одну неделю будоражит умы телезрителей и пользователей Сети. Многие с упоением следят за новой Сантой-Барбарой, в которой как в заправской мыльной опере всего и много - мнимая беременность и шантаж, драки в студии и взаимные обвинения, угрозы, нервный срыв, больница и даже похищение.

И вдруг выясняется, что все это не более, чем выдумка Малахова. Придуманный многосерийный сценарий, на котором шоу поднимает свой рейтинг, а артисты зарабатывают гонорары и купаются в лучах пусть и сомнительной, но все же популярности. «Серов до всей этой шумихи никогда в жизни не видел этой так называемой модели из "Дома-2" Дарьи Друзьяк. Но согласился, чтобы его имя полоскали не бескорыстно, конечно, - рассказывают знакомые с кухней шоу Малахова журналисты.

Серов в накладе не остался – за эту грязь ему посулили кругленькую сумму – 3 миллиона рублей. «Сумма не такая и большая, если сравнивать, например, с гонораром той же Виталины Цымбалюк-Романовской. Но 64-летнему артисту, который сегодня мало выступает и стал забываться публикой, не повредит», - поделился подробностями источник.

Малахов заранее распланировал скандальный сюжет и собирается снять не менее десяти выпусков программы о певце и его юной "фаворитке". В первых сериях дешевой мелодрамы певица Саша Рэй сообщила, как познакомила бывшую проститутку Дарью Друзьяк, мечтающую о шоу-бизнесе, с Александром Серовым, который обещал сделать из нее звезду.

Потом долго смаковалась тема был ли секс у девушки с эстрадным мэтром и даже появились, якобы, съемки со скрытых видеокамер и показания соседей. Затем очередь дошла и до беременности, а в очередном выпуске шоу сам Серов поливал грязью родителей Дарьи, а обиженная вовсе не беременная неудавшаяся певица выплеснула на него стакан воды.

«Теперь в прессу запустили байку, что эта Друзьяк якобы хочет наложить на себя руки из-за нападок в Сети. Не верьте этому – и она, и Серов живут вполне счастливо, собирая денежки с эфиров и ничего фактически не делая, это всего лишь актерская игра, придуманная и воплощенная "продюсером" Андреем Малаховым", – цитирует источник на канале "Россия" газета "Мир новостей".

Кроме того, Дарья недавно утроила шоу, рассказал своим поклонникам, что ее похитили, держат в неизвестном месте и намерены запереть в психушке.