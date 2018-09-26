Мюзикл «Последнее испытание» представит новую версию

Мюзикл «Последнее Испытание» это первый фэнтези проект в России, в котором сочетаются жанр мюзикла и рок-оперы. По сюжету, Великий Чародей в своем стремлении к абсолютной власти решает завладеть всем миром и стать богом, но на его пути появляется Светлая Жрица. Это история о любви и гордости, выборе и предательстве, и об испытании, которое должен пройти Чародей.

Зрители увидят совершенно новую версию мюзикла, с уникальными костюмами на границе жанров фэнтези и постапокалипсиса, и долгожданными декорациями-трансформерами, а также материалом, специально написанным композитором и автором либретто.









В постановке примут участие известные актеры мюзиклов Елена Бахтиярова («Призрак Оперы»), Андрей Бирин («Привидение», «Бал Вампиров», «Красавица и Чудовище») и Ростислав Колпаков («Граф Монте-Кристо», «Джекилл и Хайд», «Бал Вампиров»).

За два года гастрольная версия мюзикла была показана для более 10 тысяч зрителей из разных городов России и стран СНГ. Постановку увидели: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Новосибирск, Минск, Ярославль, Уфа.









Москва

Когда: 27,28,29, 30 сентября

Где: КЦ «Москвич»

Когда: 18 и 19 октября

Где: Театр Русская песня под рук. Н.Г. Бабкиной

Санкт-Петербург

Когда: 22 и 23 сентября

Где: ДК им. Горького

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