Видео: Уилл Смит экстремально отметил юбилей
26 сентября 2018, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]
Известный голливудский актер Уилл Смит во вторник, 25 сентября - в свой юбилейный день рождения - решил опробовать самый рискованный вид тарзанки, получивший название банджи-джампинг.
В день своего 50-летия Смит вместо организации грандиозного торжества в свою честь, решил прыгнуть с вертолета в ущелье рядом с Гранд-Каньоном со скоростью 120 км/ч.
Отмечается, что этот прыжок звезда фильма "Люди в черном" осуществил не только в честь своего юбилея, но и в рамках благотворительного челленджа, пишет Газета.ru.
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