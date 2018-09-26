Видео: Уилл Смит экстремально отметил юбилей

Известный голливудский актер Уилл Смит во вторник, 25 сентября - в свой юбилейный день рождения - решил опробовать самый рискованный вид тарзанки, получивший название банджи-джампинг.

В день своего 50-летия Смит вместо организации грандиозного торжества в свою честь, решил прыгнуть с вертолета в ущелье рядом с Гранд-Каньоном со скоростью 120 км/ч.

Отмечается, что этот прыжок звезда фильма "Люди в черном" осуществил не только в честь своего юбилея, но и в рамках благотворительного челленджа, пишет Газета.ru.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Damien Gold (@damien.gold.bb)25 Сен 2018 в 5:08 PDT