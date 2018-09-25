Дочка Хакамады с синдромом Дауна учится делать журавликов. Видео снял ее жених
25 сентября 2018, 22:22 [ «Аргументы Недели» ]
«Особенная» дочка Ирины Хакамады осваивает азы оригами под чутким руководством своего жениха – чемпиона мира по жиму штанги лежа среди юниоров Влада Ситдикова .
«В воскресенье пошёл дождь, но мы не скучали. Я Машуньку учил делать журавликов», - написал он в своем Instagram и выложил видео.
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В 42 года Ирина Хакамада родила долгожданного второго ребенка – дочку Марию. Еще во время беременности Ирины ее малышке был поставлен диагноз – синдром Дауна. «Мы с мужем очень сильно хотели совместного ребенка, и поэтому вопрос о рождении Машеньки даже не стоял. Это выстраданный, очень желанный плод нашей любви. Мы, конечно, залезли в Интернет и выяснили, что такие детки, как наша будущая малышка, очень умные, самостоятельные, они могут быть счастливы. Если приложить усилия, у них все может получиться. Тогда в чем проблема? Мы готовы были приложить усилия», – вспоминает Хакамада.
В 2004 году на долю Ирины и ее супруга выпало еще одно тяжелое испытание. Вдобавок к синдрому Дауна врачи диагностировали у их пятилетней дочери рак крови. Оправившись от шока, родители решили не сдаваться и бороться за здоровье ребенка до конца. После длительного курса химиотерапии случилось чудо: девочка пошла на поправку, победив тяжелую болезнь.
Уже почти три года у девушки есть возлюбленный Влад Ситдиков. Кстати, Мария и Влад снялись в клипе для благотворительного проекта фонда «Синдром любви». В ролике молодые люди вместе с другими попытались развенчать стереотипы о людях с синдромом Дауна.
Сама Ирина говорит о дочке: «У меня есть такое волшебное дитя. Я сделала все, чтобы она была счастливой, и продолжаю это делать».
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