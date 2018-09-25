Дрессировщик: «Тигры устроены по-другому»

Пользователи обсуждают инцидент, который произошел в цирке Багдасаровых. Во время представления на арене цирка Магнитогорска одной из их тигриц стало плохо.

Животное забилось в конвульсиях после пары прыжков через горящие кольца. Артур Багдасаров попытался привести животное в чувство. После он оттащил тигрицу к краю арены, где на нее вылили ведро воды. Дрессировщик рассказал, о чем в тот момент подумал: «Это агония!». Однако за кулисами тигрица пришла в себя, пишет NEWS.ru.

Зоозащитники хотят создать петицию с просьбой дать правовую оценку данному инциденту. Вмешалась актриса Наталья Рудова, которая добавила видео к себе. Дрессировщик и директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный резко прокомментировал видео.

«Мы сами не поняли, что произошло. Но я подумал, что, наверное, это конец. Увы, внезапные смерти случаются и среди людей, и среди животных. Причиной может быть что угодно. В руках у меня была самая обычная лыжная палка, с которыми мы работаем! Я с удивлением читаю о том, что тигрицу „добивали“ электрошокером! Тигры устроены по-другому — для смертельного исхода достаточно разряда в 12 вольт!», — прокомментировал ситуацию Багдасаров.