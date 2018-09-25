Видео, как Лиза Галкина беседует на французском языке

Максим Галкин, который постоянно выкладывает видео со своими детьми, на этот раз показал, как Лиза занимается изучением французского языка. Максим гордо заметил, что дочка скоро папу обгонит. Как сын Лазарева на дне рождения близнецов Пугачевой танцевал

Лиза старательно читает вслух французские слова. В какой-то момент малышка забывает нужное слово, запинается и мило выходит из положения, произнося его по-русски. "Какая одаренная девочка!", "Брависсимо", - восхищаются подписчики.