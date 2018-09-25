Сцена ревности для Собчак и платный въезд в центр Москвы

Пользователей Сети позабавил публичный скандал Максима Виторгана и Ксении Собчак. Сцену ревности спровоцировал обед экс-кандидата в президенты с московским чиновником Максимом Ликсутовым.

«Правильно и хорошо, когда транспортные проблемы Москвы можно обсудить в таком формате», - написала Собчак под селфи с вице-мэром столицы. И первым, кто прокомментировал пост благоверной был ее супруг. Виторгану явно не понравилось поведение жены. «А у всех москвичей будет возможность в таком формате обсудить транспортные проблемы? Круто. А за обед кто будет платить, мэрия? Или можно к себе пригласить на гречку?», задал каверзные вопросы актер.

Ксения ответила в духе «город у нас общий» и «я же журналист»: «Платит каждый сам за себя, а вот город у нас общий и стоять часами в пробках не хочется. я вообще то журналист. И встречаться с чиновниками формально и неформально – моя работа. Ты ревнуешь? Он симпатичный, но это был деловой обед, извини».

Но и Виторган продолжал подливать масло в огонь: «Как ваш обед связан с нашим стоянием в пробках? Он переставил мигалку на твою машину?» «Нет, - вспылила Ксения, - я обсуждала, когда будет платный проезд в центр, разрешение на покупку машины только при наличии парковочного месте. Есть еще вопросы?»

Вопросы были, но теперь уже у всех подписчиков Собчак. Пользователи услышали главное – платный въезд в центр и разрешение на покупку автомобиля при наличии парковочного места! «Скоро и дышать нам запретят, не только на машинах ездить», «Т.е чтобы передвигаться на машине, например, за 300000 тысяч я должна еще за столько же примерно или больше купить парковочное место? Вы когда думать начнете мозгами?», «Наверное обсудили на пару, как много в Москве нищебродов на дешёвых тачках, и как их из Москвы побыстрее вытравить, чтобы столица была только для богатых», «Его мечта - платные спальные места в собственных квартирах москвичей!», - возмущались пользователи в комментариях.