"Утонул в канаве", знаменитая актриса рассказала о смерти маленького сына

Знаменитая актриса Ольга Павловец, известная российскому зрителю по сериалам «Тайны следствия» и «Склифосовский», рассказала, что судьба уготовила ей страшное испытание. Она пережила смерть ребенка и до сих пор не понимает, как справилась с этой трагедией.

Карьера знаменитости изначально складывалась успешно, а вот личную жизнь удачной никак нельзя было назвать. Первый брак с актером Дмитрием Щербиной долго не продержался, хотя у пары и родился сын Прохор, они быстро осознали, что совсем не подходят друг другу. А затем случилась страшная трагедия. Когда Прохору было всего четыре года, ребенок утонул.

«Это трагическое стечение обстоятельств, он споткнулся, ударился головой и упал в канавку, никто не мог ничего сделать. Я плохо помню, что тогда со мной происходило, мне было ужасно больно. Парадокс, но у меня нет ощущения, что я потеряла ребенка, словно он со мной, рядом, оберегает», – призналась Ольга в программе «Судьба человека».

Горе раздавило и изменило женщину. Актриса решила бросить профессию, она не могла найти в себе силы жить дальше. Но встреча с актером Иваном Шибановым помогла звезде обрести успокоение, а вспыхнувшие между ними чувства дали надежду на будущее. В этом браке артистка снова стала мамой, но отношения постепенно сошли на нет.

Ольга и Иван развелись, но остались добрыми друзьями. А недавно Павловец родила еще одного сына - Андрея, но вот имя отца ребенка знаменитость тщательно скрывает.