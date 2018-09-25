Поклонники Моники Беллуччи были поражены, увидев ее постаревшее лицо
25 сентября 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
На днях известная итальянская актриса Моника Беллуччи открыла модный показ легендарных дизайнеров. Поклонники были шокированы, внимательно рассмотрев постаревшее лицо 53-летней роковой брюнетки.
Ранее сообщалось, что Моника вышла на подиум в обтягивающем платье с рисунком "горох". Многие отметили, что актриса выглядит превосходно, однако нашлись и те, кому показалось, что наряд был маловат звезде итальянского кино.
Особенно противоречивые чувства вызвало у фанатов лицо Беллуччи. Некоторые пользователи социальной сети Instagram заявили, что у Моники "поплыл" овал. Вопросы у фанатов возникли также и из-за больших мешков под глазами артистки, которые сделали ее старше.
Ранее актриса отмечала, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи пластических хирургов.
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