Поклонники Моники Беллуччи были поражены, увидев ее постаревшее лицо

На днях известная итальянская актриса Моника Беллуччи открыла модный показ легендарных дизайнеров. Поклонники были шокированы, внимательно рассмотрев постаревшее лицо 53-летней роковой брюнетки.

Ранее сообщалось, что Моника вышла на подиум в обтягивающем платье с рисунком "горох". Многие отметили, что актриса выглядит превосходно, однако нашлись и те, кому показалось, что наряд был маловат звезде итальянского кино.

Особенно противоречивые чувства вызвало у фанатов лицо Беллуччи. Некоторые пользователи социальной сети Instagram заявили, что у Моники "поплыл" овал. Вопросы у фанатов возникли также и из-за больших мешков под глазами артистки, которые сделали ее старше.

Ранее актриса отмечала, что намерена стареть естественно и не прибегать к помощи пластических хирургов.