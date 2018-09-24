Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини

Актриса Светлана Ходченкова порадовала своих поклонников, опубликовав фото в бикини. Актриса выложила в Инстаграм несколько фотографий в купальнике. И в комментариях осыпали 35-летнюю Ходченкову комплиментами.

"Впервые вижу как морские волны разбиваются о женскую красоту..", "Ух ты! Аж дух захватывает! Какая же вы всё- таки красавица".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)22 Сен 2018 в 11:42 PDT

Снималась Светлана, кстати, не на пляже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)24 Сен 2018 в 3:38 PDT

Отдохнуть Светлане удалось летом.