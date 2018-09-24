Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини
24 сентября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Светлана Ходченкова порадовала своих поклонников, опубликовав фото в бикини. Актриса выложила в Инстаграм несколько фотографий в купальнике. И в комментариях осыпали 35-летнюю Ходченкову комплиментами.
"Впервые вижу как морские волны разбиваются о женскую красоту..", "Ух ты! Аж дух захватывает! Какая же вы всё- таки красавица".
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Снималась Светлана, кстати, не на пляже.
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Отдохнуть Светлане удалось летом.
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