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Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини

24 сентября 2018, 21:41 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини
kino-teatr.ru

Актриса Светлана Ходченкова порадовала своих поклонников, опубликовав фото в бикини. Актриса выложила в Инстаграм несколько фотографий в купальнике. И в комментариях осыпали 35-летнюю Ходченкову комплиментами.

"Впервые вижу как морские волны разбиваются о женскую красоту..", "Ух ты! Аж дух захватывает! Какая же вы всё- таки красавица".

 
 
 
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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)22 Сен 2018 в 11:42 PDT

Снималась Светлана, кстати, не на пляже.

 
 
 
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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)24 Сен 2018 в 3:38 PDT

Отдохнуть Светлане удалось летом.

 
 
 
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Публикация от Actress/official page (@svetlana_khodchenkova)21 Июл 2018 в 3:26 PDT

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