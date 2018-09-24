В отношении руководства "Московского тренингового центра" возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Именно в этой организации "зомбировали" мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова. Лолита выиграла суд у Елены Кипер

Как выяснилось, никто из основателей центра не имеет лицензии на ведение образовательной деятельности, сообщает РЕН ТВ.

Лолита в прошлом году рассказала, что ей удалось отговорить мужа от посещений центра и вернуть в семью. Она предостерегает всех россиян об опасности, которой может подвергнуться каждый.

Методы обучения лидерству в центре были довольно своеобразны. "Парни должны были снять штанишки и показать половые органы. Девочки должны были прийти для расслабления в чулочках с подвязками", - рассказала Лолита и пообещала отправить тренерам в тюрьму лосины, в которых на тренингах ходил ее супруг.