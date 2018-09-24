Лолита добилась своего: суд разберется с сектой, которая "зомбировала" ее мужа
24 сентября 2018, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]
В отношении руководства "Московского тренингового центра" возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Именно в этой организации "зомбировали" мужа Лолиты Милявской Дмитрия Иванова.
Как выяснилось, никто из основателей центра не имеет лицензии на ведение образовательной деятельности, сообщает РЕН ТВ.
Лолита в прошлом году рассказала, что ей удалось отговорить мужа от посещений центра и вернуть в семью. Она предостерегает всех россиян об опасности, которой может подвергнуться каждый.
Методы обучения лидерству в центре были довольно своеобразны. "Парни должны были снять штанишки и показать половые органы. Девочки должны были прийти для расслабления в чулочках с подвязками", - рассказала Лолита и пообещала отправить тренерам в тюрьму лосины, в которых на тренингах ходил ее супруг.
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