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Линда: «Я больше не боюсь!»

24 сентября 2018, 18:39 [«Аргументы Недели», «Прямую линию» провела Алексия МЕЛЕВСКАЯ ]

Линда: «Я больше не боюсь!»

Линда – одна из самых загадочных певиц российского шоу-бизнеса. В 90-х её музыку считали странной и даже революционной. Она редко даёт интервью.  Но для читателей «Аргументов неделi» сделала исключение и пообщалась с ними на «Прямой линии».  Диалог получился честным и эмоциональным. 

- Линда, добрый день! Меня зовут Настя. Я из Волгограда. Вас давно не видно в эфире телеканалов. Почему? Нет планов на триумфальное возвращение? Не ощущаете себя «сбитым летчиком»?

- Я не считаю, что мелькание на ТВ - триумфальное возвращение! Это «декорация» памяти. Это штампы определенного времени… слышно громче всех! Такие вопросы из разряда «звено пищевой цепи». Я существую в своём творческом мире, мы движемся вперёд, поэтому, я считаю, что в данный момент у нас есть триумфальное присутствие в творчестве. Если раньше это было только потому, что мы были в эфире на телеке или на радио, то благодаря интернету, нам не приходится прогибаться и мы играем ту музыку, которую хотим и она всё равно доходит до нашего слушателя. 

- А слава для вас что-то значит? Ведь артист, который хочет быть успешен должен быть амбициозным…

- Для меня слава наоборот - обременительна!  У меня была жуткая депрессия и я даже сбежала из России.  Когда лишают твоей личной внутренней свободы ты начинаешь нервничать, цепляешься за любое, чтобы от этого как-то отгородиться.  Так было и со мной. На тот момент я, естественно, думала по-другому. Но проанализировав ситуацию я нашла для себя ответы, силы для преодоления, и я больше не боюсь своих прежних страхов!

- Не надоело уже столько лет петь старый материал? 

- Было время, когда конечно настолько надоело, что не знала, как вообще проговаривать мысль этого старого материала. Но потом это как-то всё ушло. Повзрослела и ненужные эмоции отпали. Поняла, что это история моей жизни и она также важна, как первые шаги. Много людей любят эти песни, они уже испытаны временем. Поэтому мы с удовольствием этот музыкальный материал исполняем.

- Вы будете выступать на юбилейном концерте МТV с новым материалом?  

- К сожалению, в рамках MTV нам свободы особой не дали. (Смеётся). Но спасибо и на том, что будем выставлять новый материал и, естественно, старый. MTV это ведь один из главных музыкальных телеканалов в нашей стране. В своё время благодаря ему много талантливых и неформатных артистов смогли получить так называемую путёвку в творческую жизнь. Так что приходите 27 сентября в Олимпийский и сами всё увидите. Будет круто!

-  Ваш музыкальный материал в своё время стал в музыке событием. У вас появилось не мало подражателей. Внешне в том числе. Признайтесь  Линда и вы – Светлана Гейман разные по своему восприятию мира люди? Или Гейман вы действительно ощущаете себя «белой вороной»?  (Сергей, Тюмень)

- Если бы я была двумя разными людьми, наверное, сошла бы уже с ума от раздвоения личности. (Смеётся). Поэтому я считаю себя абсолютно целостным человеком в независимости от того, кто как меня называет. Вообще, имён у меня по жизни много, и если я буду каждый раз формироваться под ту форму, как меня хотят увидеть и представить в каком-то образе, это будет неправильно. Я есть такая, какая я есть, я одна, я абсолютно целое.

- А вы конфликтный человек? 

- В зависимости от ситуации. Не люблю конфликты, но если я чувствую в мою сторону какую-то пошлость илиихамство или какие-то ненормальные моменты, сразу завожусь.

- Ударить можете? 

- Запросто. Но я стараюсь контролировать себя. Мои эмоции действительно очень резкие бывают, но я учусь себя сдерживать. Я за справедливость.

- Если Вы понимаете, что неправы - можете извиниться?

- Конечно. Всегда извинюсь, если я понимаю, что неправа. И даже первая пойду на примирение. Я вообще не умею долго злиться. Я вспыльчивая. Но быстро отхожу и смогу найти компромисс. Но опять же если это не касается моих принципов. Есть вещи, которые я не смогу никогда забыть, простить. 

- Простить измену, предательство близких людей, можете?

- Простить измену смогу.  В любом случае два человека решают - изменять или нет. Раз один решил, значит, нужно прощать и… отпускать такого человека из своей жизни. У меня были такие моменты в жизни, когда мы расставались с любимыми людьми именно на этой почве. Естественно первое время ты впадаешь в какую-то апатию и кажется, что всё пошло кувырком, и вся твоя жизнь оказалась бесполезной. Но проходит время, ты успокаиваешься и наоборот, начинаешь видеть в этом много плюсов. Забавно, но как только ты находишь эти плюсы, люди начинают возвращаться.

- В своё время ходили слухи, что Ваша карьера во многом состоялась благодаря материальной поддержке вашего отца. Реально без блата, без материальной поддержки пробиться в шоу-бизнес? (Марина Лунёва, Подольск)

- Всё очень индивидуально. Если человек талантлив и упрям, то он прорвётся на Олимп по любому. Что же касается моего отца, его помощь я не считаю каким-то нонсенсом!.. Это было здорово и мне просто повезло, что наше творчество помогли поддержать! Ведь в тот момент ни телевидение, ни радиостанции из-за нашего «музыкального не формата» не представляли возможности эфиреть нашу музыку, показывать наши клипы. Все крутили у виска и говорили, что мы с ума сошли. Но мы прорвались во многом благодаря моему отцу. И я благодарна буду ему вечно за то, что он в нас поверил и всячески поддерживал. Спасибо, папа!

- Если бы вас позвали на популярное шоу Голос в качестве наставника, вы бы согласились пойти?

- Нет.

- Вы не видите себя в качестве наставника или просто вам не интересно?

- Во-первых, в качестве наставника я действительно себя не вижу. И, честно говоря, мне не понятны те наставники, которые есть на этом Голосе. Иногда попадаются действительно грамотные люди. Но в целом это абсолютно субъективные люди, которые приходят и расценивают в рамках своего жизненного опыта. Если уж говорить про Голос, то туда нужно сажать академических людей, которые реально имеют высшее образование для того, чтобы оценивать. 

- На сцене вы создаете образ загадочный, мистический и даже инфернальный. А в обычном жизни с вами происходят мистические события? Вы религиозный вообще человек? В бога верите?  (Диана, Волгоград)

- Я православный человек, верю в бога, у меня православная мама. Мистика с религией никак не связана. Какие со мной вещи странные происходят? Меня очень не любит техника. Но я думаю, это связано с моей энергетикой. У каждого есть свои какие-то волны и своя аура, которая каким-то образом действует. 

- Сегодня многие артисты ради хайпа снимают ужасные видео, как например, клип Ибица Киркорова и Баскова, в котором они мажут друг друга говном и делают отвратительные вещи. Вы способны честно сказать коллегам, что стыдно такие вещи людям, которые претендуют на работу в культурной сфере делать? Или боитесь испортить отношения? Вы сами поддерживаете подобный хайп? (Александра, Санкт-Петербург)  

- Я считаю, у каждого артиста есть своя аудитория  он работает в рамках мировосприятия, мировоззрения своей аудитории. Киркорова любит его аудитория таким каким его привыкли видеть. То есть он абсолютно на своём месте и делает то, что ему нравится делать. А вообще я не считаю, что нужно кого-то обсуждать и кого-то критиковать - люди все разные. Вы не удовлетворяетесь его творчеством или каким-то лёгким видом искусства, просто, значит, вибрация с этим не совпала, не нужно это смотреть. Меня, например, очень вдохновляет то, что происходит в культуре. Обожаю смотреть фильмы Александра Сокурова, они вдохновляют. 

- С удовольствием хожу на ваши концерты и отслеживаю ваше творчество. Вы безусловно талантливый и сильный человек. Но почему вы не отреагировали на нелицеприятные высказывания о вас вашего бывшего продюсера и автора песен Максима Фадеева? (Елена, Москва)

- Во-первых, я человек малореагирующий на что-либо. Во-вторых, у человека есть своё мнение, у него есть свои комментарии, он видит в своих комментариях свою правду, поэтому имеет право на высказывание. Каждый человек может высказывать то, что он хочет. Поэтому, зачем я буду вступать в какие-то дебаты и высказывать своё мнение. Лично мне оправдываться не в чем. Я считаю, что любое оправдание, подобно мусору… И вообще зачем кого-то в чём-то переубеждать? Каждый способен на то, на что он способен. У каждого человека есть свои рамки и своё развитие. Если он допускает это в своих рамках, значит, это его ограничения. Я не могу себе допустить каких-то вещей. Это моё воспитание - умею помнить хорошее, но никогда не забываю и плохих вещей. При этом я благодарна всем людям за уроки, которые я благодаря им приобретаю. 

- Прочитала в интернете, что вы вновь свободная девушка. Скажите, пожалуйста, у какого мужчины есть шанс, сколько он должен зарабатывать в месяц, и кто может пригласить вас на свидание? Вы знакомитесь только через знакомых? (Кристина, Сергей, Нижний Новгород) 

- Любовь такая непредсказуемая штука. Я никогда не буду задавать вопросы - сколько он зарабатывает, и на сколько он обеспечит мне достойную жизнь. Мне самое главное, чтобы была любовь. Для меня это основная движущая сила. Через знакомых не знакомлюсь. Как вы это представляете? Мне позвонили и говорят, что у нас для тебя есть возможный вариант? (Смеётся). 

- На какие качеств в мужчинах вы обращаете внимание?

- Сложно ответить. Для меня влюблённость – это какой-то сложный химический процесс. Я не копаюсь в человеке – тебя накрывает с головой или нет. 

- Многие мои знакомые сегодня всерьёз подумывают об эмиграции за границу, я тоже стала рассматривать такой вариант и подумала о Греции. Я музыкант, боюсь, что там у меня возникнут сложности с работой. Вы имеете опыт работы в этой стране как артист. На Ваш взгляд, в Греции есть шоу-бизнес, он по масштабу круче, чем в России? С какими проблемами там сталкивались как музыкант? Кстати, какое у Вас гражданство? (Светлана, Воронеж)

- У меня два гражданства - российское и израильское. В Греции достаточно сложно, особенно в музыкальном плане. У греков шоу-бизнеса как такового вообще нет. Мы выпускали альбом Але Ада, который вышел именно в Греции. Но покупали его в основном русские люди, и на концерты, которые у нас там были, приходила русская диаспора. Она достаточно там большая. Но всё равно масштаб там для деятельности не очень существенный. 

- Читала в прессе, что вы из состоятельной семьи. Рада, что у вас есть возможность заниматься творчеством, а не пытаться выжить, зарабатывая на кусок хлеба. Но мне всё-же интересно, вы наверняка видите, что происходит в стране. На ваш взгляд какая социальная проблема у нас наиболее острая? (Любовь Петровна, Москва)

- Мне кажется, основная проблема – это наша Экономика. Уже от экономики идут все остальные растущие проблемы. 

- Считаете, в нашей стране на самом деле ведется антикоррупционная деятельность? Вы сами когда-нибудь сталкивались с коррупцией? У вас вымогали взятки?

- Миллион раз на дорогах, в бытовых каких-то вещах. Когда ты разговариваешь с человеком и тебе просто конкретно намекают, что за этот документ ты должен принести определённую сумму, и ты завтра этот документ получишь. Принципиально не приношу и перехожу к другому специалисту. 

- Мне кажется, что у нас беда с медициной, не согласны? Вы живёте не только в России, но еще в Греции, бываете в Европе. Как у них там с этим обстоят дела?

- Согласна с вами. Моей маме поставили неправильный  диагноз и из-за этой врачебной ошибки она ушли из жизни. Мы потеряли её буквально за неделю. 

- Не пытались через суд искать справедливости?

- А смысл какой? Доказать ты ничего не можешь. Ты просто микроб перед этими проблемами, один валит на другого, третий валит на четвёртого… Получается круговая порука и какой-то замкнутый круг. 

- Спасибо за честность!

- До встречи в Олимпийском на юбилейном концерте MTV! 

 

 

 

 

 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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В Совфеде назвали передачу ЗРК С-300 Сирии "вынужденным шагом"

В Совфеде назвали передачу ЗРК С-300 Сирии "вынужденным шагом"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в понедельник, 24 сентября, что намерение России передать комплексы С-300 Сирии является "вынужденным шагом".

//Общество

На пост главы ДНР претендует экс-министр обороны?

На пост главы ДНР претендует экс-министр обороны?

Донецкий центризбирком принял документы от первого министра обороны официального Донецка Игоря Хакимзянова. Это уже третья попытка Игоря Хакимзянова. Он уже дважды пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы ДНР, однако Центризбирком отказывал принять у него документы.

//Общество

Пограничники не пускают иностранных добровольцев с Донбасса домой

Пограничники не пускают иностранных добровольцев с Донбасса домой

Отсутствие визы стало причиной для запрета на выезд с Донбасса в Россию для добровольцев из европейских стран. Теперь им приходится искать юридические лазейки, чтобы попасть домой.

//Политика

Путин и Асад обсудили соглашение по Идлибу в ходе телефонной беседы

Путин и Асад обсудили соглашение по Идлибу в ходе телефонной беседы

Президент России Владимир Путин в понедельник в рамках телефонного разговора обсудил со своим сирийским коллегой Башаром Асадом соглашение по созданию в провинции Идлиб демилитаризованной зоны.

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