Бывший муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук скоро станет папой

Музыкант, композитор и певец, Глеб Матвейчук скоро станет папой. С возлюбленной Еленой Глазковой они ждут дочку. С Леной артист познакомился после развода с первой женой актрисой Анастасией Макеевой. Поклонники поторопились поздравить певицу Нюшу с рождением дочки

Макеева и Матвейчук прожили в браке шесть лет, но семью не сохранили, расстались. На Елене музыкант пока официально не женился, хотя буквально вскоре после знакомства решил создать с этой девушкой семью. Они узнали, что Глазкова беременна в начале года. Исполнитель сделал возлюбленной предложение. Но торжество решили отложить.

Появление дочки на свет ждут со дня на день. "Очень жду ее появления на свет, по-другому дышу и чувствую жизнь!" — рассказывал Глеб в интервью журналу "Караван историй". Имя дочке выбрали - Алиса, сообщает Hello.

Первенца, дочку ждет певица Нюша. А у 44-летней актрисы Марии Порошиной четыре дочери, она ждет пятого ребенка, надеется, будет сын.