Поклонники поторопились поздравить певицу Нюшу с рождением дочки. Артистка Анна Шурочкина, известная как певица Нюша, беременна и ждет первенца. На последних месяцах беременности Нюша уехала в Испанию, где готовится к родам. До главного события остались считанные дни. Ранее с мужем и мамой Нюша выбрала для родов элитную клинику. Кто из звезд ждет пополнение в семье?

Но поклонники торопятся поздравить певицу с рождением дочки. Нюша выкладывает в Инстаграм новые фотографии. На одной из них певица с новой прической - короткой стрижкой. После этого снимка появились предположения, что Нюша уже стала мамой.

"Да родила она уже только скрывает", - почему-то решили подписчики. "...вы видели какого пола у неё ребёнок или может быть роды принимали? Откуда вы знаете! Ну достали. Не поверите детей иногда перенашивают на 2 недели. Не обязательно все в срок рожают. Бесят такие люди", - возмущаются поклонники звезды.

Напомним, певицу Юлию Ковальчук начали поздравлять с рождением дочки, но на тот момент певица еще не родила.