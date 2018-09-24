СМИ: Константин Хабенский в третий раз станет отцом
24 сентября 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
В семье известных российских актеров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой ожидается пополнение, сообщают СМИ. Популярную артистку видели на улицах Москвы явно в деликатном положении.
Звездная пара информацию СМИ по поводу прибавления в их семействе не комментирует. Для супругов это будет второй ребенок – два года назад появилась на свет их дочь Александра.
А Константин переходит скоро в разряд многодетных отцов, поскольку от первого брака у него есть сын Иван, который живет с бабушкой в Барселоне.
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