СМИ: Константин Хабенский в третий раз станет отцом

В семье известных российских актеров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой ожидается пополнение, сообщают СМИ. Популярную артистку видели на улицах Москвы явно в деликатном положении.

Звездная пара информацию СМИ по поводу прибавления в их семействе не комментирует. Для супругов это будет второй ребенок – два года назад появилась на свет их дочь Александра.

А Константин переходит скоро в разряд многодетных отцов, поскольку от первого брака у него есть сын Иван, который живет с бабушкой в Барселоне.