Суд разбирается, почему сочинский певец обвиняет Ревву в плагиате
24 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за "Чики" Александр Ревва стал участником громкого судебного разбирательства. Его обвиняет в плагиате певец Руслан Кагарманов. Делом уже занялся Никулинский суд Москвы.
Кагарманов утверждает, что написал песню "Чика" еще 2 года назад, затем выложил свое произведение на просторы интернета. А недавно услышал исковерканную песню в исполнении Александра Реввы, сообщали"АН" в июне. У Руслана есть доказательное видео, как его песню танцуют на дискотеках в 2016 году.
Суд инициирует проведение фоноскопической и лингвистической экспертизы. Итоговое решение станет известно, после того, как состоится судебное заседание.
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