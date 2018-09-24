"Спасите, я не умею готовить": как Отар Кушанашвили готовится к съемкам
24 сентября 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Известный журналист и шоумен Отар Кушанашвили рассказал о своей подготовке к новой серии кулинарного шоу "Спасите, я не умею готовить", а также поделился видеозаписью со съемок.
"Единственный в мире грузин, который не умеет готовить" поведал подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram, что будет "иногда играя в задаваку", задавать участникам программы "блестящие вопросы".
"Мне будут нескучно отвечать. Это как углеродная компенсация", - написал Кушанашвили в комментарии к посту.
К записи шоумен приложил видеоролик, который наглядно демонстрирует, что даже за время съемок телевизионного шоу Отар не слишком преуспел в кулинарном искусстве.
Напомним, сам журналист с иронией относится к тому, что не приучен стоять у плиты. Кушанашвили неоднократно самокритично заявлял, что он - горе-кулинар.
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