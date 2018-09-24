Дочь Ларисы Гузеевой превратилась в роковую красотку
24 сентября 2018, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]
Дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой решила кардинально изменить свой имидж. Еще недавно Ольга Бухарова была похожа на бунтарку, а теперь стала настоящей роковой красоткой.
На снимке можно увидеть девушку в элегантной шляпе и с ярким макияжем. Ольга нарисовала на глазах стрелки, а губы накрасила красной помадой. Единственное, что выдает в Бухаровой бунтарский дух – это пирсинг в носу, от которого она пока не хочет избавляться.
Сама Лариса Гузеева не препятствует дочери и позволяет ей совершать различные манипуляции со своей внешностью. Знаменитость убеждена, что Ольга все равно сделает то, что хочет, поэтому лучше, если это произойдет под ее присмотром.
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