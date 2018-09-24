Анастасия Волочкова наладила отношения с бывшим супругом
24 сентября 2018, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская балерина Анастасия Волочкова на время воссоединилась со своим бывшим мужем Игорем Вдовиным. Мужчина приехал на праздничный банкет в честь дня рождения своей дочери Ариадны.
Анастасия опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором продемонстрировала семейную идиллию. На фото Волочкова запечатлена рядом с 13-летней дочкой и экс-супругом. Многие отметили, что танцовщица нежно приобняла Вдовина, который за последние годы сильно изменился.
Некоторые подписчики выразили надежду на то, что бывшие муж и жена наконец наладили отношения и смогут в дальнейшем общаться без упреков и конфликтов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес