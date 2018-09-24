Анастасия Волочкова наладила отношения с бывшим супругом

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на время воссоединилась со своим бывшим мужем Игорем Вдовиным. Мужчина приехал на праздничный банкет в честь дня рождения своей дочери Ариадны.

Анастасия опубликовала на своей страничке в социальной сети снимок, на котором продемонстрировала семейную идиллию. На фото Волочкова запечатлена рядом с 13-летней дочкой и экс-супругом. Многие отметили, что танцовщица нежно приобняла Вдовина, который за последние годы сильно изменился.

Некоторые подписчики выразили надежду на то, что бывшие муж и жена наконец наладили отношения и смогут в дальнейшем общаться без упреков и конфликтов.