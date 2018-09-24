Моника Беллуччи вышла на подиум и затмила молодых моделей

Известная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в модном показе в рамках миланской Недели моды. Выйдя на подиум, 53-летняя икона стиля затмила коллег элегантным образом.

Итальянская актриса Моника Беллуччи в свои 53 года держит марку иконы стиля и продолжает оставаться одной из самых желанных женщин планеты. Главным секретом своей красоты и молодости звезда называет любовь к жизни.

Моника Беллуччи никогда не прибегала к услугам пластических хирургов. Актриса правильно питается, занимается спортом и регулярно посещает косметолога, но отказывается даже от уколов красоты, предпочитая естественное старение.

Она является любимицей дизайнеров итальянского бренда, пропагандирующего семейные ценности и преемственность поколений. Именно поэтому в рекламных кампаниях этого бренда мелькают не только юные и красивые новые звезды модной индустрии, но и часто принимают участие представители старших поколений. В одном из таких показов в рамках итальянской недели моды приняла участие и Моника Беллуччи.

Звезда вышла на подиум в сидящем по фигуре черном платье в крупный белый горох с обнаженными плечами. Зрители и поклонники восхитились элегантностью образа своей любимицы, пишет «Телепрограмма».