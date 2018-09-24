Звезда сериала "Папины дочки" перестала скрывать беременность
24 сентября 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени в популярном сериале "Папины дочки", перестала скрывать вторую беременность. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок.
На фотографии Дарья запечатлена стоящей возле клиники. На молодой женщине надето длинное объемное платье, которое, однако, не скрывает изменений в ее фигуре. Актриса подписала кадр, на котором она нежно поддерживает живот рукой, иронично: "По улицам ходила большая крокодила".
Ранее в театре им. Ермоловой, где сейчас работает Мельникова, подтвердили, что артистка выходит в декретный отпуск уже совсем скоро.
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