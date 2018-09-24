Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая роль Жени в популярном сериале "Папины дочки", перестала скрывать вторую беременность. Артистка опубликовала на своей страничке в социальной сети новый снимок.

На фотографии Дарья запечатлена стоящей возле клиники. На молодой женщине надето длинное объемное платье, которое, однако, не скрывает изменений в ее фигуре. Актриса подписала кадр, на котором она нежно поддерживает живот рукой, иронично: "По улицам ходила большая крокодила".

Ранее в театре им. Ермоловой, где сейчас работает Мельникова, подтвердили, что артистка выходит в декретный отпуск уже совсем скоро.