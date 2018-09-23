"Живой Кен" высказался о внешности и голосе Монеточки
23 сентября 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Родриго Алвес, экстравагантный британец бразильского происхождения, «живой Кен», увидел клипы молодой российской певицы Монеточки и высказался о ее внешности как можно более дипломатично.
Ранее Родриго Алвес работал обычным бортпроводником, имел самую заурядную внешность и мечтать не смел ни о чем таком, но чудеса случаются. Когда британцу было 28 лет, некий его дядюшка скончался и оставил Алвесу весьма приличное наследство. Родриго не растерялся и инвестировал состояние в себя: за два года он перенес более шестидесяти пластических операций. В конечном итоге пластические хирурги вылепили из него «живого Кена». Так вслед за богатством к Алвесу пришла и популярность.
В настоящее время «живой Кен» находится с визитом в Санкт-Петербурге. Он приглашен в северную российскую столицу на модный показ и частную вечеринку. Кроме того, экстравагантный британец не скрывает своего желания выбрать себе гламурную невесту в России. Вероятно, здесь-то ему и показали клипы юной российской певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) и поинтересовались его мнением о ней.
«Людям она нравится, потому что поет красиво. Люди не судят ее по ее внешности. Все, что могу сказать, что голос у нее красивый. А что касается внешности… Если она довольна тем, как выглядит… Ну, она не самая красивая россиянка. Не модель. Она музыкант, продает не свой внешний вид, а свой голос», - замявшись, высказался Алвес в интервью «Пятому каналу».
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