"Шедевральное" признание Галкина в любви к Пугачевой заставило взгрустнуть

«Шедевральное» признание Максима Галкина в любви к Примадонне покоряет сердца подписчиков. И пусть это архивное видео и ролик снят в 2003 году, но хит звучит не хуже многих современных «потуг» представителей отечественно шоу-бизнеса. Тем более, что сам Галкин относится к этому с должной иронией.

«Чего-то все на хайпе, клипы продвинутые выпускают, но так как я человек безнадёжно консервативный, до треша не созрел, да к тому же петь вообще ничего не собираюсь, а постить хочется, поэтому вот вам свежачок: хорошо забытое старое - прекрасная песня, написанная для меня мегаталантливым Андреем Данилко в моём чудесном исполнении из шедеврального мюзикла «За двумя зайцами» с неизвестной красивой кудрявой моделью. Да, видео снято не вчера, всего-то 2003-ий, но вполне современно звучит, некоторые бы сейчас с таким хитярой по стадионам поехали»,- написал муж Пугачевой в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)22 Сен 2018 в 11:43 PDT

«Вот это хорошо! После Ибицы боюсь смотреть клипы!», «Это замечательно! А от некоторых творений, к сожалению известных людей, хочется закрыться, как от чумы», «Как бы хотелось сейчас чего-то подобного... а не этого тошнотворного треша в погоне за хайпом! Очень не хватает сейчас подобного светлого, весёлого и доброго! Казалось бы, не так много времени прошло с того момента, а как всё "круто" изменилось, не в лучшую сторону», - с ностальгией написали пользователи в комментариях.