Участник шоу «Битва экстрасенсов» рассказал, что неизлечимо болен и всему виной черная магия. Георгий Малиновский, уже известный поклонникам передачи по одному из сезонов, снова станет бороться за звание сильнейшего мага.

Экстрасенс сообщил, что страдает от тяжелого заболевания – у него диагностировали прогрессирующую дистрофию сетчатки глаза. И надежды на выздоровление нет. «На сегодняшний день мое заболевание неоперабельно и неизлечимо, увы. Мне только остается ждать, когда я совсем ослепну. В моем случае медицина бессильна. Я посетил пять крупнейших клиник мира, и все врачи только разводили руками", – цитирует Георгия Малиновского издание «СтарХит».

Георгий Малиновский он же Юрий Михеев считает, что медики не могут справиться с проклятием, которое он получил, занимаясь окультными науками. По крайней мере, он уверен, что именно увлечение общением с потусторонними силами стало причиной страшной болезни. «На протяжении длительного времени я занимался черной магией. Она и дала побочный эффект», – признался он. Маг лишь надеется, что прогрессирующее заболевание не помешает ему проявить себя в новом сезоне «Битвы».

Насколько все это правда, как и экстасенсорные способности одного из участиков телестройки "Дом-2" не известно, но популяности подобные слухи молодому человеку явно добавят.