Певица и телеведущая Надежда Бабкина - счастливая мама и бабушка троих внуков. Артистка активно занимается с внуками, детьми сына Данилы и его супруги Татьяны. Внук Надежды Бабкиной Георгий - второклассник. Певица и уроки с ним учит, и занимается подготовкой к школьным праздникам. Внучкам Надежды Георгиевны Верочке - пять лет, а Марфе - три года.

Дочки у Бабкиной нет, но она дружит с супругой сына, своей невесткой Таней. А дочкой считает свой коллектив - ансамбль "Русская песня". Год назад музыкальный коллектив отмечал юбилей. Можно сказать, "дочка" певицы - взрослая.

А вот муж Надежды Бабкиной - Евгений Гор - мужчина молодой.

В настоящее время рожают женщины не только после сорока, но и после пятидесяти. Недавно мамой стали 47-летняя Лера Кудрявцева и 56-летняя жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик. Женщины родили долгожданных дочек.

Какая-то заветная мечта есть у Надежды Бабкиной, - сообщается на сайте Sobesednik.ru. Народная артистка верит, что сможет воплотить свою мечту. "Какая? Расскажи о своих планах Богу, Он над тобой посмеется. Это профессиональная мечта. Хотя человеческая тоже есть", — говорит Бабкина.