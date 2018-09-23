"Будь очень счастлива" - поздравление Мироновой Голубкиной обсуждают в сети

Актриса Мария Миронова поздравила с днем рождения Марию Голубкину, и это поздравление обсуждает сегодня сеть. Дочь актера Андрея Миронова Мария Миронова опубликовала фото с Голубкиной, которой исполнилось 45 лет, и подписала: "Маруся, с Днем Рождения! Будь очень, очень счастлива".

На фото подрисовано сердечко. И хештеги: "сестры", "любовь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Миронова (@mariya_mironova_actress)22 Сен 2018 в 5:11 PDT



После развода с мамой Марии Мироновой актрисой Екатериной Градовой актер женился на маме Маши Голубкиной актрисе Ларисе Голубкиной.

Мария Миронова считает Андрея Миронова своим отцом. Как-то Маша Миронова делилась, что в детстве они вообще не общались.

В комментариях к фото предположили, что две Марии - родные сестры, Андрей Миронов их отец. Только Миронова родилась в законном браке, а Голубкина - нет. Об отце Маши Голубкиной ее мама распространяться не любит.

Голубкина-младшая отмечает 45-летие далеко от Москвы, на краю России. И пожелания поклонников может прочитать в Интернете. "С днем рождения, Мария! Здоровья и счастья, любви и верности, удачи и успехов!", - пишут в комментариях к фото в аккаунте Маши Мироновой.

"Очень разные девушки, очень-очень талантливые актрисы. Гордость родителей! Главное среда, в которой выросли, а не причастность к роду! А с этим точно всё в порядке! Будьте всегда вместе и счастливы!" - желают их поклонники.

Вот как поздравили коллеги Марию Голубкину, находящуюся во Владивостоке на кинофестивале.