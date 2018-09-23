Агутин и Шнур спели песню «Фигня». Название соответствовало выступлению дуэта
23 сентября 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Поп-музыкант Леонид Агутин и лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров спели дуэтом. Новая песня получила название «Фигня». Как считают пользователи, это как раз тот случай, когда название совпадает с впечатлением от совместного творчества двух музыкантов.
Премьера песни в программе «Вечерний Ургант». Музыканты не первой свежести вспоминают об ушедшей молодости и признаются, что не все в жизни получается так, как хотелось бы: «Я стараюсь, обещаю, но постоянно получается какая-то фигня».
«У дядек кризис предпенсионный, а они туда же. Слава Киркоров и Баскова покоя не дает», «Слишком много неожиданных дуэтов в последнее время», «Ну от шнура ждать было нечего, а Леонид просто похулиганил. А песня так себе», «Трудно быть в этой стране «хорошим мальчиком», куда круче быть матершинником, бабником и пьяницей! Теперь подонки в почете! Ну-ну, дерзайте, господа», «Буду учиться любить Америку и Европу, надоела эта российская быдлятина!», «Агутин супер! Шнур супер гуд! Но....по отдельности!», - написали пользователи в комментариях.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес