"Мне тебя не хватает": признание Софии Ротару растрогало подписчиков

Известная певица София Ротару накануне сделала в микроблоге запись, которая очень растрогала подписчиков музыкальной дивы. Она опубликовала черно-белое архивное фото с подписью к нему.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram Ротару призналась в любви своему покойному мужу, которую сохранила, несмотря на столь долгое время, проведенное в разлуке.

Оказывается, сегодня, 22 сентября 2018 года, она и ее супруг могли бы отпраздновать Золотую свадьбу. К сожалению, Анатолий Евдокименко не дожил до этого светлого семейного праздника.

"Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Единственный мой. Люблю больше жизни!", - написала певица, посетовав, что скучает по глазам, чувству юмора и поддержке покойного мужа.



