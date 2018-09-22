"Мне тебя не хватает": признание Софии Ротару растрогало подписчиков
22 сентября 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Известная певица София Ротару накануне сделала в микроблоге запись, которая очень растрогала подписчиков музыкальной дивы. Она опубликовала черно-белое архивное фото с подписью к нему.
На своей официальной странице в социальной сети Instagram Ротару призналась в любви своему покойному мужу, которую сохранила, несмотря на столь долгое время, проведенное в разлуке.
Оказывается, сегодня, 22 сентября 2018 года, она и ее супруг могли бы отпраздновать Золотую свадьбу. К сожалению, Анатолий Евдокименко не дожил до этого светлого семейного праздника.
"Если бы ты знал, как мне тебя не хватает... Единственный мой. Люблю больше жизни!", - написала певица, посетовав, что скучает по глазам, чувству юмора и поддержке покойного мужа.
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