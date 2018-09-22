Оскар Кучера поломал себе два ребра
22 сентября 2018, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]
Популярный актер Оскар Кучера увлекается хоккеем и никогда не пропускает ни одной тренировки. Очередная их них закончилась для Оскара неприятно — он сломал два ребра. "Хоккей штука, брат, такая", - отметил он.
Телеведущая Лера Кудрявцева в комментариях спросила актера: "Как же так получилось?".На что Кучера ей ответил, что хочет просто быть похож на ее супруга. Теперь со спортом придется подождать. Поклонники надеются. что это не помешает его работе.
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