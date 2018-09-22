Поклонники заметили, что певица Валерия похудела еще сильнее
22 сентября 2018, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники известной певицы Валерии заметили, что артистка в последнее время еще сильнее похудела. На недавних снимках знаменитость продемонстрировала свои невероятно стройные ноги и худые руки.
Некоторым показалось, что певица, которая находится в превосходной форме, решила стать еще более тонкой. Даже в самой объемной одежде заметно, насколько 50-летняя Валерия хрупкая и изящная.
Нашлись, однако, и недоброжелатели, которые сочли, что в возрасте артистки не стоит сбрасывать вес, поскольку из-за этого кожа кажется более обвисшей. Фанаты выступили в защиту Валерии, отметив, что она сбалансированно питается и занимается спортом, поэтому ей не следует беспокоиться из-за возможных последствий похудения.
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