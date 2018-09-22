Поклонники заметили, что певица Валерия похудела еще сильнее

Поклонники известной певицы Валерии заметили, что артистка в последнее время еще сильнее похудела. На недавних снимках знаменитость продемонстрировала свои невероятно стройные ноги и худые руки.

Некоторым показалось, что певица, которая находится в превосходной форме, решила стать еще более тонкой. Даже в самой объемной одежде заметно, насколько 50-летняя Валерия хрупкая и изящная.

Нашлись, однако, и недоброжелатели, которые сочли, что в возрасте артистки не стоит сбрасывать вес, поскольку из-за этого кожа кажется более обвисшей. Фанаты выступили в защиту Валерии, отметив, что она сбалансированно питается и занимается спортом, поэтому ей не следует беспокоиться из-за возможных последствий похудения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VALERIYA (@valeriya)20 Сен 2018 в 5:04 PDT