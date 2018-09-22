"На шоу свои законы", Лариса Голубкина призналась, что оболгала Андрея Миронова

Чего не сделаешь ради шоу, даже наговоришь небылиц про близкого человека. Актриса Мария Голубкина сначала на передаче «Судьба человека» потрясла зрителей неприятными историями о своем приемном отце – Андрее Миронове, а затем, призналась, что вовсе не была откровенной и поэтому не стоит верить всему тому, что говорят на шоу.

Легендарный артист Андрей Миронов был кумиром и примером для подражания, но приемная дочь актера развенчала мифы об интеллигентном, порядочном и добродушном парне, о котором мечтала половина женского населения страны Советов. «Если говорить честно, то он был истерически-психическим. Я понимаю, что у него все время болела голова. У него была аневризма. Но, думаю, это доставляло ему удовольствие. Он все время орал на меня. Морда красная», – ошарашила зрителей Голубкина в эфире программы «Судьба человека».

Зрители долго обсуждали откровения артистки, но каково было их удивление, когда в интервью другому изданию она заявила, что на телевидении вовсе была откровенной. «Кто сказал, что у Корчевникова я говорила правду? Это же не исповедь. Это шоу-программа, там свои законы", – цитирует ее сайт «Комсомольская правда».

В общем артистка не первый раз «странно шутит». Многие поклонники помнят, как на красной дорожке Московского кинофестиваля Мария Голубкина появилась в свадебном платье. Но потом она назвала свой выход «удачной хохмой». «Я понимаю, что публика этой темой интересуется. Иногда приходится оправдывать ожидания. Платье невесты – это удачная хохма», - заявила Мария Голубкина.