Леонид Агутин стал наставником отца в шоу «Голос»

Преемственность поколений на популярном шоу «Голос» - Леонид Агутин стал наставником своего отца – 83-летнего Николая Петровича Агутина. И надо сказать, что он был единственным, кто обернулся к конкурсанту.

О том, что в шоу «60+» примет участие отец Леонида Агутина знали многие, вот только никто не думал, что он попадет в команду к своему сыну. Но выбора не было, и теперь наставником участника будет ближайший родственник. Для своего номера Николай Петрович выбрал песню Марка Бернеса «Просто я работаю волшебником».

«Босоногий мальчик» узнал голос своего отца буквально с первых нот и обратился к сидящей рядом Пелагее: «Знаешь, кто это? Я этот голос не перепутаю ни с кем, это мой отец». Певица удивилась, но кнопку, как и другие наставники, не нажала. Спасать положение пришлось самому Леониду, и он выбрал его в свою команду. Валерий Меладзе даже пошутил, спросив: «А вы будете слушаться сына, который будет вашим наставником?». «Как папа я строгий, но как ученик очень прилежный», – ответил конкурсант.

А еще Николай Петрович был искренне обрадован трепетным приемом, который оказала ему студия программы и заявил, что ждал такого все свои 83 года. И все же пред началом слепых прослушиваний Агутин-старший сильно волновался. «Леня принципиальный, он не терпит фальши. Если все сделаю плохо, то не повернется, а если хорошо – точно повернется», – признался в своем страхе участник шоу.