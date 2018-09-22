Младшая дочь Ивана Урганта растет копией знаменитого отца

Младшей дочери телеведущего Ивана Урганта исполняется три года. В честь праздника шоумен решил опубликовать на своей страничке в социальной сети снимок маленькой Валерии, который поразил поклонников.

Ранее Иван никогда не показывал своим фанатам лицо девочки, однако по случаю дня рождения дочки решил сделать исключение. Многие отметили, что Валерия является копией своего звездного папы, а также очень похожа на свою прабабушку Нину Николаевну Ургант.

Отметим, что старшую дочь телеведущего Нину, которой уже исполнилось десять лет, также сравнивали легендарной советской артисткой. По мере взросления девочка, однако, становилась все больше похожа на свою маму – Наталью Кикнадзе.