В Сети смеются, Бузова в клипе с обностках нарядов экс-подруги Прохора Шаляпина
22 сентября 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети смеются, Ольга Бузован снимает пафосный клип в обносках с чужого плеча. Пользователи заметили, что платье, в котором красовалась звезда, уже надевала бывшая подруга певца Прохора Шаляпина — Анна Калашникова.
Первым кадры со съемок клипа Бузовой выложил на своей странице в Instagram бизнесмен Андрей Ковалев. Он сообщил, что съемки проходят у него дома и Ольза Бузова изображает саму себя – звезду мирового масштаба. «Снимаем клип Ольги Бузовой, с нами тут и Оля и Дима Маликов и Витя Ак. Ребята очень профессионально подошли к съемкам и практически разнесли мой дом! И это ещё не конец», - написал Ковалев.
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Ольга одета в серебристое платье, в котором уже «засветилась» экс-подруга певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова на вручении одной из популярных премий. Фото Калашниковой в точно таком же платье есть на ее странице в соцсети.
Пользователи возмущаются, что Бузова ничего своего не может придумать, даже тряпки ворует у других. А может они просто в аренду эти платья берут – «так и ходят наряду по кругу от одной звездульки к другой».
«Дмитрий Маликов-то куда? Ну совсем чудовищно. Ему что, жить не на что? Докатился», «Это Бузова просто вирус какой-то, когда закончится эта эпидемия?», «Почему мне кажется, что будь она шахтером - тоже выкладывалась бы на все 100%, а пользы было бы больше», - пишут фолловеры в комментариях.
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