Ани Лорак назвала свой неиссякаемый источник силы

Ани Лорак, муж которой попался на изменах красавице-певице, верит в добро. Артистка опубликовала в Инстаграм новое фото и написала, что думает: "Внутренняя непоколебимая вера в добро - неиссякаемый источник нашей силы".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak)21 Сен 2018 в 4:03 PDT

Ани Лорак случайно узнала об измене мужа. Певица много гастролирует, а муж в это время, как оказалось, развлекался с девушками. На какое-то время артистка замкнулась, ушла в себя и не давала никаких комментариев по поводу разлада с супругом, с которым она несколько лет назад познакомилась в Турции. У Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу растет дочь София. В этом году девочка стала школьницей.

Говорят, родители Сонечки разъехались, Мурат живет со своей новой подругой. Но 1 сентября Софию в школу отводили мама и папа.

"Каролина, откуда Вы черпаете такие мудрые, мотивирующие слова? Может быть есть любимая книга?" - спрашивают поклонники любимую певицу.