Ани Лорак назвала свой неиссякаемый источник силы
21 сентября 2018, 22:32 [ «Аргументы Недели» ]
Ани Лорак, муж которой попался на изменах красавице-певице, верит в добро. Артистка опубликовала в Инстаграм новое фото и написала, что думает: "Внутренняя непоколебимая вера в добро - неиссякаемый источник нашей силы".
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Ани Лорак случайно узнала об измене мужа. Певица много гастролирует, а муж в это время, как оказалось, развлекался с девушками. На какое-то время артистка замкнулась, ушла в себя и не давала никаких комментариев по поводу разлада с супругом, с которым она несколько лет назад познакомилась в Турции. У Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу растет дочь София. В этом году девочка стала школьницей.
Говорят, родители Сонечки разъехались, Мурат живет со своей новой подругой. Но 1 сентября Софию в школу отводили мама и папа.
"Каролина, откуда Вы черпаете такие мудрые, мотивирующие слова? Может быть есть любимая книга?" - спрашивают поклонники любимую певицу.
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