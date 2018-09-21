Виторган устроил в сети перепалку с Собчак

Актер Максим Виторган устроил в сети перепалку с собственной женой Ксенией Собчак. Предметом супругов стало стихотворение. Виторгану понравилось стихотворение Георгия Иванова, написанное в 1944 году. Кто из звезд ждет пополнение в семье?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)20 Сен 2018 в 3:18 PDT

А Ксении - нет. Она откровенно написала свое мнение: "Ужасные стихи. Прямо вот плохие!".

Максим даже не поверил жене, отметив, что она понимает в поэзии. "Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус все-таки", — попытался он убедить жену. "Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов", — продолжила спорить Ксения. "Надо еще раз перечитать внимательно! Какой ... Асадов — мелодраматичный певец любви в розовых тонах? Тебя просто смущает простота формы, примитивизм", — призвал актер Ксению.

Их пытались рассудить поклонники. В комментариях высказывают свои мнения о стихах Иванова и Асадова.

Кстати, ходят слухи о беременности Ксении Собчак. Сейчас пара воспитывает своего первенца - сынишку Платона. Ксения выкладывает видео активных тренировок в спортзале.