Виторган устроил в сети перепалку с Собчак
21 сентября 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Максим Виторган устроил в сети перепалку с собственной женой Ксенией Собчак. Предметом супругов стало стихотворение. Виторгану понравилось стихотворение Георгия Иванова, написанное в 1944 году.
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А Ксении - нет. Она откровенно написала свое мнение: "Ужасные стихи. Прямо вот плохие!".
Максим даже не поверил жене, отметив, что она понимает в поэзии. "Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус все-таки", — попытался он убедить жену. "Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов", — продолжила спорить Ксения. "Надо еще раз перечитать внимательно! Какой ... Асадов — мелодраматичный певец любви в розовых тонах? Тебя просто смущает простота формы, примитивизм", — призвал актер Ксению.
Их пытались рассудить поклонники. В комментариях высказывают свои мнения о стихах Иванова и Асадова.
Кстати, ходят слухи о беременности Ксении Собчак. Сейчас пара воспитывает своего первенца - сынишку Платона. Ксения выкладывает видео активных тренировок в спортзале.
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