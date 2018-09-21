Британская пресса возмутилась дракой, случившейся на российском реалити-шоу «Дом-2». Особое негодование журналистов возмутил тот факт, что запись просмотрели более миллиона человек.

The Sun подверг критике продюсеров, которые опубликовали в соцсетях эпизод с дракой двух участниц телешоу. Речь идет о драке, когда одна из участниц, ревнуя, кинулась на другую девушку и стала ее бить. 25-летняя Татьяна Блюменкранц накинулась на 24-летнюю Марию Петрю после того, как узнала, что ее супруг провел романтический ужин с Марией.

Телешоу «Дом-2» показывают на ТНТ с 2004 года, за это время шоу выходило на экраны более 5 тысяч раз. В последние годы доля «Дома-2» колеблется в пределах 8% — 9,5%. Шоу довольно провокационно, драки там не редкость, поэтому странно, что это так удивило британских журналистов.