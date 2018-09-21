СМИ: у Эмина Агаларова грядет пополнение в семье

В середине июля прошло бракосочетание 38-летнего певца с моделью Аленой Гавриловой. А на днях СМИ стало известно, что скоро Эмин Агаларов вновь станет отцом. Его новая супруга ждет ребенка. Бывшая жена Эмина Агаларова прокомментировала свадьбу певца

Наследник одного из самых богатых людей России Араза Агаларова уже состоял в браке - его женой была дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Но брак не был особенно счастливым. У них родились сыновья Али и Микаил. Отец часто привозит детей в Москву, ездит к ним в Баку. Агаларов выстроил для сыновей красивые дома. Лейла также удочерила девочку.

Эмин и Алена пока не комментируют новость о скором пополнении.