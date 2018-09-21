СМИ: у Эмина Агаларова грядет пополнение в семье
21 сентября 2018, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
В середине июля прошло бракосочетание 38-летнего певца с моделью Аленой Гавриловой. А на днях СМИ стало известно, что скоро Эмин Агаларов вновь станет отцом. Его новая супруга ждет ребенка.
Наследник одного из самых богатых людей России Араза Агаларова уже состоял в браке - его женой была дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. Но брак не был особенно счастливым. У них родились сыновья Али и Микаил. Отец часто привозит детей в Москву, ездит к ним в Баку. Агаларов выстроил для сыновей красивые дома. Лейла также удочерила девочку.
Эмин и Алена пока не комментируют новость о скором пополнении.
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