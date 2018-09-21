Лера Кудрявцева разоткровенничалась, как после родов она сохранила тонкую талию

Маленькой дочке 47-летний телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова исполнился месяц.

Поклонники Леры рады рождению у пары долгожданной дочки. Машенька - первенец Игоря и второй ребенок Кудрявцевой.

Супруги мечтали о совместном ребенке целых пять лет. Лера даже рассказать не может, что она пережила, пока носила под сердцем долгожданного ребенка. "Это вымоленный ребенок!" - со слезами на глазах говорит теледива.

Некоторые люди считают, что Кудрявцева не сама родила девочку, а они с Игорем обращались к суррогатной матери. Лера Кудрявцева категорический опровергает предположения недоброжелателей.

Когда ей задают вопрос, как Лера смогла после беременности и родов быстро вернуть форму, она откровенно призналась - благодаря работе личного стилиста, - передает НТВ. Молодая мама раскрыла свои секреты: "Просто есть наряды, есть корсеты. Хочу успокоить — я не худая. Все я скрываю, не дышу особо".

Кудрявцева - профессионал своего дела. Она быстро вышла на работу после родов. Отец Машеньки Игорь Макаров умеет ухаживать за малышкой, справляется. А о няне она заботилась еще до рождения дочки.

Понимаете, как сложно найти самую ответственную, самую хорошую няню для совсем маленького ребенка.