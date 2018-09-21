Виктория Боня решила покинуть Россию
21 сентября 2018, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная модель и телеведущая сообщила о том, что ее давняя мечта осуществилась - она получила документы для проживания в США. 38-летняя модель из Краснокаменска хочет покинуть Россию навсегда.
Заметим, у Виктории появилась новая любовь - юрист Аллен Джеффри Бейе. Об их романе Боня сообщила на днях.
"Девочки и мальчики, отпишитесь, кто живет в Америке?!", - поинтересовалась Боня в соцсети. Она посоветовала подписчикам мечтать, причем мечтать глобально. Если это не получается, значит, по словам Виктории, "вы сбились с пути".
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