Виктория Боня решила покинуть Россию

Популярная модель и телеведущая сообщила о том, что ее давняя мечта осуществилась - она получила документы для проживания в США. 38-летняя модель из Краснокаменска хочет покинуть Россию навсегда. Виктория Боня рассказала о своих способах сохранения фигуры



Заметим, у Виктории появилась новая любовь - юрист Аллен Джеффри Бейе. Об их романе Боня сообщила на днях.

"Девочки и мальчики, отпишитесь, кто живет в Америке?!", - поинтересовалась Боня в соцсети. Она посоветовала подписчикам мечтать, причем мечтать глобально. Если это не получается, значит, по словам Виктории, "вы сбились с пути".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)19 Сен 2018 в 2:17 PDT