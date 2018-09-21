Певица Виктория Дайнеко обиделась на свою коллегу Юлию Ковальчук, написавшую в сети фразу о том, что мужчины от хороших женщин просто так не уходят. Вообще-то Ковальчук никого не имела ввиду, никаких имен в своем посте не писала. Но Вика, расставшаяся с мужем, почему-то решила, что этот камушек полетел в ее огород. Юлия Ковальчук заявила, что мужчины от "хороших женщин" просто так не уходят

А оказалась все просто. У Юлии на днях в Инстаграм появился миллионный подписчик. Она обрадовалась решила не просто поделилась своей радостью, но и предупредила "новеньких", что о личной жизни они из ее Инстраграм ничего не узнают.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)17 Сен 2018 в 8:51 PDT

"Здравствуй, мой 1000000 небезразличных сердец) Кто давно подписан на меня знают, что я не любительница длинных постов и размышлений о смысле жизни, но этот будет редким исключением", - пишет артистка.

Ковачук предупредила: "во-первых, я никогда не буду обсуждать свою личную жизнь или осуждать кого-то в ней, потому что я считаю это неприкосновенными для общественности темами, да и просто это верх жалости к себе - пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых".

Она высказала свое мнение: "От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если и уходят - посиди одна и подумай, что ты делала не так".

Юлия еще много чего написала, о чем не станет писать в сети. Но Виктория Дайнеко почему отреагировала именно на эти слова. "Одна моя коллега сообщила, что «от хороших женщин мужчины не уходят». Ужас, я плохая! Ну и, ладно, пляшем дальше!" - написала Дайнеко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)18 Сен 2018 в 2:51 PDT

В комментариях набросились на Ковальчук. Многие дамы назали умозаключение Юлии о том, что от хороших женщин мужчины не уходят глупым.

Вика Дайнеко сейчас путешествует по Черногории и выкладывает фотографии из разных городов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)20 Сен 2018 в 3:09 PDT

В браке Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрий Клеймана родилась дочь Лидия. Но все равно артисты прожили недолго и разбежали. Певица обижалась на мужа, сильно переживала. А минувшим летом Вика и Дима помирились.