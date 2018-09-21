Дайнеко обиделась на Ковальчук за слова "мужчины от хороших женщин не уходят"
21 сентября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Виктория Дайнеко обиделась на свою коллегу Юлию Ковальчук, написавшую в сети фразу о том, что мужчины от хороших женщин просто так не уходят. Вообще-то Ковальчук никого не имела ввиду, никаких имен в своем посте не писала. Но Вика, расставшаяся с мужем, почему-то решила, что этот камушек полетел в ее огород.
А оказалась все просто. У Юлии на днях в Инстаграм появился миллионный подписчик. Она обрадовалась решила не просто поделилась своей радостью, но и предупредила "новеньких", что о личной жизни они из ее Инстраграм ничего не узнают.
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"Здравствуй, мой 1000000 небезразличных сердец) Кто давно подписан на меня знают, что я не любительница длинных постов и размышлений о смысле жизни, но этот будет редким исключением", - пишет артистка.
Ковачук предупредила: "во-первых, я никогда не буду обсуждать свою личную жизнь или осуждать кого-то в ней, потому что я считаю это неприкосновенными для общественности темами, да и просто это верх жалости к себе - пытаться искать сочувствия и поддержки у незнакомых".
Она высказала свое мнение: "От хороших женщин мужчины не уходят просто так, а если и уходят - посиди одна и подумай, что ты делала не так".
Юлия еще много чего написала, о чем не станет писать в сети. Но Виктория Дайнеко почему отреагировала именно на эти слова. "Одна моя коллега сообщила, что «от хороших женщин мужчины не уходят». Ужас, я плохая! Ну и, ладно, пляшем дальше!" - написала Дайнеко.
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В комментариях набросились на Ковальчук. Многие дамы назали умозаключение Юлии о том, что от хороших женщин мужчины не уходят глупым.
Вика Дайнеко сейчас путешествует по Черногории и выкладывает фотографии из разных городов.
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В браке Виктории Дайнеко и музыканта Дмитрий Клеймана родилась дочь Лидия. Но все равно артисты прожили недолго и разбежали. Певица обижалась на мужа, сильно переживала. А минувшим летом Вика и Дима помирились.
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