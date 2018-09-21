В сети обсуждают пикантное фото актера Алексея Панина
21 сентября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
В социальных сетях обсуждают новое пикантное фото актера Алексея Панина. Панин, по мнению его поклонников, талантливый актер. Но в последнее время он обращает внимание к себе нестандартным поведением.
Алексей Панин готовится играть в новом спектакле. Он примерил женское платье и выложил в Инстаграм фотографию в нем и с макияжем. А ранее актер опубликовал видео, как с ним работала гример. Алексей сам советовал, как лучше уложить ему волосы.
"Ввожусь с спектакль Романа Виктюка "САЛОМЕЯ". Когда-то же Дмитрий Бозин должен был уйти. Прости Дима", - написал Алексей Панин.
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Критики и поклонники начали задавать вопросы актеру по поводу этого снимка в голом платье. На что он ответил в интервью Starhit: "Для кого-то это шок, а для меня - стеб. Я радуюсь жизни, живу полной грудью, снимаю кино, играю в театре. А если кто-то видит что-то плохое в моих фотографиях - это их личное дело".
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