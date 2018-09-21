Новый имидж Аллы Пугачевой удивил поклонников
21 сентября 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева накануне появилась на одном из столичных мероприятий и удивила поклонников своим новым имиджем. Известная артистка кардинально изменила стиль одежды.
Алла Борисовна появилась перед объективами папарацци в молодежном, рокерском наряде. Певица надела черные кожаные штаны, свободную кофту, увесистый перстень и перчатки. Образ Пугачева дополнила стильными темными очками и гладкой укладкой, передает сегодня портал "СтарХит".
В последнее время знаменитость, которая находится в прекрасной физической форме, часто экспериментирует со cвоими нарядами и прическами. Поклонники считают, что 69-летняя Алла Пугачева сейчас выглядит лучше, чем когда-либо.
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