Мария Порошина уточнила, кто является отцом ее пятого ребенка

Недавно стало известно, что актриса Мария Порошина находится в ожидании пятого ребенка. Шквал предположений, кто же является отцом будущего ребенка артистки, вынудил ее высказаться на эту тему.

Поклонников так шокировало известие о беременности Марии, потому что не так давно она развелась с мужем Ильей Древновым, с которым у них трое общих детей и семнадцать лет брака за плечами. Старшая дочь Полина – ребенок от первого брака с Гошей Куценко. Поклонники были уверены, что актриса счастлива в браке, и теперь гадают, кто же может являться отцом ее пятого ребенка, если не муж. Предположения высказывались самые разнообразные, и Мария решила наконец прояснить ситуацию.

«Шквал предположений о моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь: я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны – он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет. С семьей Бойко нас давно, со студенческих подмостков, связывают теплые дружеские отношения. И нам еще вместе работать», - развеяла Мария устойчивые слухи об отце будущего ребенка.

Мария также пожелала своим подписчикам оставлять каждому шанс и право на личную жизнь и собственное счастье, пишет «Телепрограмма».