Михаил Боярский рассказал подробности скорого пополнения в семье дочери
21 сентября 2018, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева ждут пополнения. Уже в октябре Лиза уходит в декретный отпуск. Отец актрисы, бессменный мушкетер Михаил Боярский, рассекретил пол будущего ребенка.
«Это радостное событие. Мне уже больше не нужно ни новых ролей, ничего – новый внук гораздо интереснее! Имя мальчику уже придумали, но я в это дело не суюсь. Хотелось бы для разнообразия, чтобы у Лизы родилась девочка. А то одни пацаны дома – старший сын и муж», - рассказал Михаил Сергеевич Боярский.
Он также посетовал, что приходится напомнить дочке о необходимости беречь себя, так как нагрузка в театре возросла с началом нового сезона, а Лизе уже не так долго осталось до выхода в декрет. Но в целом, сказал будущий дважды дед, Лиза чувствует себя хорошо, пишет «КП».
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