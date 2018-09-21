Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" лишилась роскошных волос в ходе борьбы с онкологией. Известная актриса опубликовала селфи, которое испугало и огорчило ее преданных поклонников.

Речь идет о 56-летней Марсии Кросс, которая сыграла в сериале роль рыжеволосой Бри Ван де Камп. Актриса ранее даже не намекала на свое заболевание, однако выяснилось, что она действительно боролась за жизнь. На своей страничке в соцсети женщина отметила, что победила рак восемь месяцев назад при помощи химиотерапии, однако при этом лишилась шевелюры.

Марсия подчеркнула, что благодарна за то, что жива, однако ей очень грустно из-за своего внешнего вида. На снимке можно увидеть, как Кросс красит волосы в салоне. По ее собственному признанию, длина "локонов" сейчас составляет всего 2,5 сантиметра. Артистка спросила, есть ли среди ее подписчиков кто-то, также потерявший волосы в борьбе с онкологией.

Фолловеры поздравили Марсию и отметили, что красивую женщину ничто не может испортить.