"Сегодня был самый сложный и мерзкий день в жизни" - Рита Дакота

Рита Дакота и Влад Соколовский проходят бракоразводный процесс. Певец сообщил, что согласился на все условия Риты. 20 сентября пара встречалась для обсуждения некоторых деталей развода.

Возвращаясь домой после встречи с некогда любимым мужчиной Рита Дакота написала, что "сегодня был самый худший день в моей жизни". "Самый сложный, самый мерзкий. Я никогда не думала, что такой день вообще когда-то станет возможным", - призналась певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)20 Сен 2018 в 10:29 PDT

Ни для одного человека развод не проходит бесследно и просто. Сейчас для Риты Дакоты спасение - маленькая дочка и работа.

"Я перелистываю новую страницу своей жизни и больше никогда-никогда не стану вспоминать о своём прошлом. Пусть это станет просто историей. Подъезжаю к дому укладывать свою Ми. Уткнусь ей сейчас в шею и всё остальное станет таким мелким и неважным", - поделилась Дакота.

Рита Дакота сразу подала на развод, узнав об измене мужа. "Простить?! Измену-ы... Нееет. РИТАааа ты все правильно сделала ! Когда нибудь станет легче и по-любому все наладится ! Но прощать предательство нельзя", - поддерживают артистку поклонники.

Вероятно, Рита правильно поступила, что не держит в себе обиду и выплескивает ее, публикуя сообщения в соцсети.

А Соколовский впервые высказался о разводе с женой, мамой его единственной дочери Мии. Он пошел на все условия Риты. И любить ее он будет всегда, как близкого человека и мать дочки.