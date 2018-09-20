Лолита выиграла суд у Елены Кипер
20 сентября 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Лолита сообщила, что выиграла суд с автором своих песен и доказала свое «право называть вещи своими именами». Артистка поблагодарила своего адвоката и судью за помощь.
Причиной конфликта Милявской и Еленой Кипер стал спор вокруг авторских отчислений за ряд произведений. Продюсер подала на Милявскую иск в суд. Лолита не злорадствует из-за выигранного суда. Как она написала: «Есть сожаление, что Слово Порядочность не приобретается с годами, если его нет в крови». Лолита заявила, что «предстоит более серьезное дело, которое я бы характеризовала как мошеннические действия с творческим имуществом».
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